Atlas: José Riestra se defendió ante críticas por supuesta ayuda en bicampeonato

José Riestra, presidente de los Rojinegros del Atlas, se defendió de todas las acusaciones que se han hecho en las últimas semanas sobre un posible apoyo que hubiera tenido de la Federación Mexicana de Futbol cuando su hermano Iñigo Riestra fuera secretario general.

Riestra argumentó que en ningún momento tuvieron apoyo del arbitraje y además sentenció que ahora con el bicampeonato en sus manos la gente busca hablar mal del Atlas, porque hay personas que no toleran el éxito de otros.

"Durante 70 años mucha gente dentro del Atlas quiso lograr esto y no lo logró, por lo que hay encontrar el pretexto ideal, y creo que encontraron un lugar donde pueden hablar y decir que gracias a eso hoy Atlas es lo que es diciendo que se ve beneficiado por el arbitraje, pero no escucho que hablen de la mejor defensa, que fue el segundo equipo que más puntos hizo en un año y que se jugaron dos liguillas", comentó a un programa de ESPN.

Además, Riestra señaló que en ningún momento hubo algo conflicto de intereses porque la Junta de Dueños sabía esa situación y en ningún momento pusieron algún tipo de objeción en que estuviera Iñigo como secretario general de la FMF.

"La definición del conflicto de interés es muy clara y es cuando alguien saca un beneficio personal ya sea económico o en la persona y no veo en donde se pueda sacar un beneficio. Es algo que está anunciado, no es algo que se mantuvo en la oscuridad todo el tiempo y de repente apareció, creo que lo hacen evidente cuando gana el Atlas porque antes no mencionaban nada y ya ocupaba esa posición, además, en una asamblea se presentó y se comunicó que éramos hermanos, se cuestionó si había alguna objeción y nadie levantó la mano", sentenció José Riestra, presidente del Atlas.

¿Hay conflicto de intereses entre el Atlas y la FMF? Esta es la postura del presidente del Atlas... pic.twitter.com/42aINudOHL — Futbol Picante (@futpicante) July 29, 2022

