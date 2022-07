Moy Muñoz recordó a Chucho Benítez a 9 años de su muerte: "Era un líder, predicaba con el ejemplo"

El 29 de julio de 2013 fue un día de luto para todo el futbol mexicano, pues desde Qatar se dio a conocer la lamentable noticia del repentino fallecimiento de Christian ‘Chucho’ Benítez, delantera que marcó época en la Liga Mx con Santos y el América, con este último había conseguido el título de Liga un par de meses atrás.

A nueve años de su partida, RÉCORD platicó con Moisés Muñoz, exguardameta de las Águilas, quien compartió vestidor con el delantero ecuatoriano, del cual dijo, era un líder dentro del terreno de juego, pese a su carácter introvertido.

“Era bastante exigente con todos, le gustaba que todos estuviéramos metidos, concentrados en el encuentro, era un líder, muy a su modo, predicaba con el ejemplo, y eso nos obligaba a todos a jugar a tope, a jugar a nuestro máximo rendimiento porque él así lo hacía. Tratábamos de seguir de su ejemplo en el terreno de juego, y él nos lideraba con su profesionalismo y con su entrega en el terreno de juego”, declaró el Arquero del Milagro.

“No hacía muchos exabruptos. Realmente era un jugador que, si nos exigía, nos hablaba, de repente se acercaba con los compañeros y les pedía que metieran más, que apretaran más, pero no levantaba las manos, no hacia espavientos tratando de figurar, lo hacía de una manera discreta, pero si nos exigía dentro de la cancha”, Agregó.

Moisés recordó que, pese a su carácter introvertido, el ‘Chucho’ era un jugador muy profesional y entregado a su trabajo, pues era el último en salir de los entrenamientos.

“Era muy introvertido, no me tocó convivir con él fuera de los entrenamientos, ni en el vestidor, porque era muy tranquilo. Llegaba hacia su trabajo, entrenaba y se iba a su casa; muchas veces a mí me tocó salir de las instalaciones y él todavía seguía ahí entrenando”, Finalizó.

Christian Benítez perdió la vida a los 27 años de edad en la Ciudad de Doha, Qatar, entidad a la que acaba de arribar semanas atrás, pues recientemente, había firmado con el club El Jaish, con el que solo pudo disputar un solo encuentro justo un día antes de su muerte.

De acuerdo con la versión oficial su deceso fue a causa de un mal congénito en el corazón; sin embrago, otras versiones apuntan a que se debió a una peritonitis mal atendida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARCEL RUÍZ SOBRE JUGAR EN SELECCIÓN GUATEMALTECA: "NO ES CIERTO, NO SÉ QUIÉN INVENTÓ ESO"