Javier Ibarra: “Contra América se puede sentir una sensación diferente”

El refuerzo de los Panzas Verdes de León, que llega procedente del Atlético Morelia de la Liga de Expansión, ya está en Guanajuato y podría jugar ante las Águilas de Fernando Ortiz.

El jugador mexicano aseguró que jugar contra las Águilas siempre es lindo, pero también es un partido difícil y que todos quieren ganar. Definitivamente se disputan más que tres puntos frente a los azulcremas.

“Trabajo todos los días para estar siempre al 100, para poder trabajar y ahora contra el América se puede sentir una sensación un poco diferente, pero es un partido más y hay que enfrentarlo de la mejor manera. Venir acá lo tomo como disfrutar cada momento que me toca y si me llegara a tocar (jugar ante América) es disfrutarlo, es un juego que tengo que disfrutar, claro con responsabilidad y si me llega a tocar lo voy a disfrutar” aseguró Ibarra en conferencia de prensa.

Ibarra ya debutó con La Fiera durante la jornada 5 del Apertura 2022, será la primera vez en su carrera que enfrente al América y sabe que cuenta con la confianza del entrenador y de sus compañeros.

