Atlas: "¡Vamos mi Furia querida!", tituló video la Academia previo a la Final ante León

A horas de disputar su primera Final en 22 años en la que buscarán cortar con 70 años sin título de Liga MX, Atlas publicó un video animando a su afición a apoyarlos en el partido de Vuelta ante León en el Estadio Jalisco.

"Te he visto crecer y transformarte... Este el momento de estar más #Junto2 que nunca, y en nuestra casa. Llegar aquí no es el final, sino la continuación de algo más grande... ¡VAMOS MI FURIA QUERIDA! #Transformamos", se leyó en el Twitter de los rojinegros con el video dos minutos y medio de duración dedicado a su fiel afición.

"Hola, hace tiempo que no te veo; 22 años, seis y seis días para ser exactos, pero en todo este tiempo nos hemos estado buscando. Te he visto crecer y transformarte, contagiar al mundo con tus colores y acercarte a mí, a veces, quedando a tan solo unos pasos. Te he visto tropezar y caer muchas veces, incluso cuando no lo merecías, pero nunca me quitaste los ojos de encima, nunca te rendiste ni dejaste de soñar, me enseñaste que solo se llega rápido, pero juntos se llega lejos", se escucha en el video.

Te he visto crecer y transformarte... Este el momento de estar más #Junto2 que nunca, y en nuestra casa. Llegar aquí no es el final, si no la continuación de algo más grande... ¡VAMOS MI FURIA QUERIDA! #Transformamos pic.twitter.com/EWWso9P0nT — Atlas FC (@AtlasFC) December 12, 2021

"Dicen que la vida es tan bonita que parece de verdad y tienen razón, ya estás aquí y esto no te lo quita nadie nunca. Nos vemos de nuevo en tu casa, tan elegante como siempre y con toda tu familia detrás. Pensé que lo había visto todo, pero tú me enseñaste que llegar aquí nunca es el final, sino la continuación de algo cada vez más grande, esta es tu fiesta, bienvenido", se agrega en el corto con imágenes de la fiel rojinegra.

Para finalizar se mostraron imágenes de los jugadores y su camino en la Liguilla con el fondo de la porra de Atlas: "¡Vamos rojinegro, que esta noche tenemos que ganar!"

Atlas y León se disputan el título del Apertura 2021 en el Estadio Jalisco este domingo.

