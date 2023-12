Beñat San José acaba de llegar a Atlas y ya piensa en ganarle a las Chivas

El nuevo director técnico del Atlas, Beñat San José, ya piensa en el Clásico Tapatío, puesto que sabe de la importancia que tiene este partido para toda la institución y la afición del club; además, buscará que su equipo tenga la revancha que buscan.

El pasado 6 de diciembre se hizo oficial la llegada del estratega español al banquillo rojinegro, comenzando así su segunda etapa en el fútbol mexicano, ya que previamente había tenido participación con Mazatlán.

El nuevo estratega de La Academia destacó la importancia que tiene el Clásico Tapatío: "Pues con una gran responsabilidad (de poder vivir el Clásico Tapatío) lo primero, porque sé que es tremendamente importante para la afición del Atlas y como es normal no, al final son como esos derbis que tenemos en España, esos clásicos que representan mucho para la ciudad y mucha responsabilidad, para hacia los aficionados y también con los jugadores, al final sí es un partido, son tres puntos, pero representa mucho más en lo emocional y yo creo mucho en lo emocional".

A pesar de que aún falta por conocerse la fecha en la que se estará disputando este compromiso durante el Clausura 2024, San José tiene claro qué quiere sacar los tres puntos para darle una alegría a su afición: "Obviamente Chivas es un gran equipo, con mucha historia, pero ojalá podamos salir victoriosos en el Clásico por las dos cosas que representan, los tres puntos y el sentimiento emocional hacia todos nuestros hinchas que al final son a los que nosotros nos debemos".

El español comentó que ha encontrado un equipo que tiene ganas de revancha: "Una principal fortaleza son las ganas de revancha que tiene cada jugador, el plantel, eso por un lado, creo también que el año pasado se hicieron partidos buenos, que tal vez en esos partidos buenos pues no se consiguió el resultados, la victoria y por eso a veces cuando no se consigue la victoria en el futbol parece que uno no ha estado también, pero realmente hubo partidos buenos y creo que es un plantel de calidad", puntualizó el estratega de Atlas.

