Brian Lozano sorprende y lanza mensaje tras escándalo de la fiesta de Chivas

La actualidad que atraviesa Chivas ha generado diversas opiniones, pero ni siquiera los jugadores del Atlas, sus acérrimos rivales, se alegran por el momento que vive el Rebaño, ya que los vean como colegas de profesión y no se les desea el mal, así lo dejó saber Brian Lozano, atacante rojinegro.

"Sobre el tema de Chivas es un tema que escapa de mí, de nosotros; soy una persona que trata de enfocarme el día a día donde estoy trabajando, hoy estoy en Atlas y me preocupo por lo que hacemos o dejamos de hacer; uno nunca le desea el mal a los colegas; ellos tendrán sus motivos por los momentos que están pasando, pero trato de enfocarme en lo que podemos hacer y en el partido del sábado contra un gran rival para poder afrontarlo con mucho profesionalismo y poder ganarlo", dijo en entrevista para RÉCORD.

Por otra parte, el ‘Huevo’ habló sobre un tema más personal: su nominación al premio Puskas. El extremo uruguayo es uno de los candidatos a ganar el premio que condecora goles que son considerados fuera de serie dentro de las ligas profesionales y aseguró que esta postulación le tomó por sorpresa.

"La verdad contento con la nominación, sí un poquito sorprendido, me enteré por una página de Atlas que sigo y siempre me está compartiendo cosas, me lo comentó y le pregunte si era verdad y me dijo que sí que lo había visto y al siguiente día salió la noticia por la FIFA, de que estaba nominada, me sorprendió pero contento de estar ahí", explicó.

Sin embargo, Lozano apela al trabajo en equipo y aunque a nivel individual este reconocimiento es valioso, destacó también el trabajo en conjunto con sus compañeros: "Con mucha tranquilidad, contento porque estar nominado a un gol entre los mejores del mundo es un reconocimiento lindo en lo individual, soy una persona que no busco lo individual pero estar en esa nominación es algo muy lindo, lo he vivido muy tranquilo", dijo.

