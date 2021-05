Cocca sobre Atlas: 'El club me abrió las puertas en México y quiero devolverle un poco'

Tras la eliminación de Tigres, Atlas ya tiene asegurada su presencia en los Cuartos de Final de esta Liguilla y al interior del equipo se vive un ambiente de fiesta, sin embargo, aún tiene mucho por demostrar, así lo aseguró el técnico Diego Cocca, quien consideró hicieron un buen juego pero deben continuar con su evolución.

"Queremos seguir creciendo, mejorando desde todos los aspectos, hacernos fuertes mentalmente. Creo que le equipo supo jugar un partido de Liguilla, supo aprovechar la localía, tenemos mucho por crecer y por demostrar, pero este es el camino y lo estamos recorrido y el desafío es seguir evolucionando", declaró en conferencia.

Además, el estratega argentino consideró que esta es una manera de regresarle un poco al club que le dio la confianza de probarse como dirigente y aunque consiguieron salir de los últimos puestos de la tabla general y vencer a los felinos, no bajarán la guardia, ese es su mensaje.

"Para mí este club es muy importante, le tengo un cariño muy grande, fue el club que me abrió las puertas en México y quiero devolverle algo de lo que me dio. El compromiso es muy grande, desde los jugadores, el cuerpo técnico, estamos comprometidos al máximo, hoy fue una fiesta. No nos conformamos, ese es el mensaje, seguimos", apuntó.

