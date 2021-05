Cocca tras victoria sobre Puebla: 'Los rivales de Atlas no aparecen en su mejor esplendor'

Atlas está obteniendo una identidad que incomoda a los rivales. El entrenador de los Zorros, Diego Cocca, está convencido de que a los adversarios cada vez les cuesta más enfrentarse a los rojinegros y el Puebla no fue la excepción.

“Creo que es una constante que se está viendo con los rivales que se enfrentan al Atlas, que no pueden aparecer en su mejor esplendor. Puebla juega muy bien, si no corres, los presionas, te pintan la cara. Para mí es mucho mérito del equipo, la concentración del practicar, de tener esta identidad que no la dejamos ni por un minuto. Estamos convencidos de que los segundos tiempos somos superiores al rival”, aseguró en conferencia de prensa.

El estratega argentino reconoció que el ganar y el no recibir gol en contra fue una renta positiva para la Academia; sin embargo, le hubiera gustado ir al Cuauhtémoc con mayor margen, aunque adelantó que saldrán con la misma idea ofensiva a la Angelópolis.

“Lógicamente el objetivo era ganar. Si el rival no metía goles y ganábamos por más goles era lo ideal. El rival no pudo anotar, de los tres objetivos logramos dos. Nosotros queremos presionar, ir para adelante, atacar y es lo que vamos a hacer. No vamos a traicionar nuestra manera, nuestra forma. Seguramente será un partido durísimo”, puntualizó.

Cocca consideró que el resultado fue justo, ya que el Puebla no presentó gran peligro en la portería defendida por Camilo Vargas e incluso está convencido de que con un poco más de tiempo hubieran conseguido el segundo gol de la noche.

“Fue lo justo, fue un partido muy parejo, muy trabado, muy cortado. Puebla tiene jugadores de experiencia. El equipo no paró de correr, nos cuesta mucho la terminación, el último cuarto, el equipo no bajó los brazos. En el global fue merecido el triunfo, sobre todo en el segundo tiempo Puebla no nos inquietó y tuvimos el gol y dos o tres chances más.

“En el primer tiempo, Puebla juega bien y si tardas en la presión te mueven la pelota, filtran. Movimos algunos detalles. Convencidos de que el segundo tiempo sería nuestro. Tuvimos dos o tres chances de gol, si seguía el partido podíamos hacer un gol más. Me voy tranquilo, pero ahora hay que pensar en la revancha de repetir lo mismo”, concluyó el estratega del Atlas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: ATLAS SACÓ LA MÍNIMA VENTAJA EN LA IDA SOBRE EL PUEBLA