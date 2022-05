Emanuel Aguilera sobre el Clásico Tapatío: 'Me siento ilusionado de vivirlo en la cancha'

Su primer Clásico Tapatío. Emanuel Aguilera no fue parte del agónico empate que sus compañeros consiguieron en la Fase Regular, sin embargo, muy pronto se jugará un nuevo capítulo y con toda la experiencia que le dejó su paso con América, ahora le tocará ser parte de otra histórica rivalidad en un marco definitivo.

“Ya me tocó vivirlo con América, ahora con Atlas por la lesión me tocó verlo desde afuera y vivirlo de una forma particular, más como aficionado por así decirlo, pero siento que se viven de una manera muy intensa, pasional, me tocó percibirlo de esa manera, ahora que me toca competir me siento ilusionado de vivirlo dentro de la cancha, sabemos de la importancia para las aficiones, estos partidos que no se da en estas instancias regularmente, será un lindo partido para jugarlo y vivirlo”. expuso el zaguero en el día de medios.

Emanuel Aguilera no fue parte del histórico segundo título del Atlas. El zaguero irrumpió en la Perla Tapatía para el actual torneo, donde el objetivo de la institución es el bicampeonato, mientras que para él, la ilusión es que en el arranque del nuevo torneo pueda acompañar a sus compañeros y caminar por el pasillo de campeones.

“La ilusión es que el pasillo me lo puedan hacer la primera fecha el torneo que viene. El primer objetivo lo cumplimos que era clasificar dentro de los primeros cuatro y ahora nos toca iniciar este camino de liguilla; nos toca con este clásico rival, un partido más importante, más pasional. Un partido diferente, porque así se va a vivir”, apuntó el zaguero y puntualizó que quiere “seguir consiguiendo cosas importantes con los Rojinegros”.

