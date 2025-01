Gonzalo Pineda sobre supuesta alineación indebida: “No me gustaría ganar en la mesa”

Después de caer ante León en el debut ante su afición, el director técnico del Atlas, Gonzalo Pineda aseguró que se fue con frustración y decepción tras caer en casa ante la gran entrada que realizaron los seguidores Rojinegros.

Gonzalo Pineda no ha podido ganar con Atlas | IMAGO7

“Yo creo que la sensación inmediata es de frustración, de un poco de decepción, porque primero que nada llegamos al Estadio Jalisco y nos recibe la afición con cantos, con luces, con esto en la fuera del estadio y el ambiente era muy bueno, entiendo que hacía mucho que no había este número de aficionados con nosotros, pero creo también que si seguimos por ese camino, creo que vamos a dar más alegrías y tristezas, creo que el equipo está jugando bien, el modo de jugar, estamos jugando ofensivos, y creo que el resultado se va a dar”, señaló.

Pineda habló de la supuesta alineación indebida

Después de que Andrés Guardado entrenó en la previa al encuentro en la cancha del Estadio Jalisco, se habló de una posible alineación indebida, luego de que el “Principito” no estuvo registrado en el para disputar el encuentro y estuvo en la cancha, ante esto, Pineda aseguró que es un tema que tendrá que ver la directiva, ya que a él no le gusta ganar partidos en la mesa.

Andrés Guardado calentó con León sin estar convocado | MEXSPORT

“Sí, no lo sé, yo lo vi, es algo que siempre, los calentamientos, me gusta ver todos esos detalles. No sé, será un tema que capaz que la directiva tendrá que ver. Yo, en mi persona, no me gustaría ganar en cancha, no me gustaría ganar en mesa. Y si algo pasa, será un tema directivo. A mí me gustaría ganar en la cancha, y yo por mí no hay más ningún problema. Pero... No sé qué pasará”, agregó.

No le da importancia a error de Ríos

Al final, habló del error de Víctor Ríos con el que se generó el gol de la derrota de su equipo, sin embargo, puntualizó en que fue una jugada desafortunada y ahora se enfocará en darles la confianza a sus jugadores

“Fue un gran partido de Víctor, sufre este tema al intentar cortar el balón, nos tomaron mal parados, fueron muchas cosas a lo largo de esa jornada, en lo general, para mi hoy había dado un juegazo, fue una jugada desafortunada, confianza tengo en ellos, les tengo mucha fe a la gente de fuerzas básicas”, concluyó.

Atlas suma un empate y una derrota en el inicio del torneo | IMAGO7

