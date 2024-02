jordy-caicedo-de-atlas-causa-baja-de-cara-al-duelo-ante-tigres

El delantero del Atlas, Jordy Caicedo causó baja debido a una lesión de cara al duelo de este sábado ante Tigres, después de que se diera a conocer que presenta una lumbalgia.

A través de un comunicado de prensa emitido por el club rojinegro, confirmó que el futbolista de los rojinegros no estará en el duelo ante su ex equipo en el Estadio Universitario. “Informamos que, Jordy Caicedo, presentó un cuadro de lumbalgia, situación por la cual no estará convocado para el partido ante Tigres de la UANL, por la Jornada 8 del Clausura 2024 de la Liga MX”.

De igual manera, el futbolista reveló que en semanas pasadas ya había presentado ese problema, motivo por el cual el cuerpo técnico y médico determinaron que no estuviera en el juego de este sábado.

"Presenté un cuadro de lumbalgia que me ha venido impidiendo desde hace varias semanas rendir al 100%. Hemos decidido con el cuerpo técnico y el cuerpo médico que no voy a estar en el partido de mañana, desde ya quiero mandarle todas mis energías y mis buenas vibras para los chicos, y que mañana traigan un mejor resultado allá de Monterrey", detalló el futbolista.

De igual manera, el club informó que se estima que el futbolista tenga un tratamiento de recuperación de al menos diez días, por lo que únicamente no tendrá actividad en el que sería su primer enfrentamiento ante Tigres en Monterrey.

