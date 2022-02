Julián Quiñones: 'Atlas me dio esa confianza que ningún otro me quiso dar'

Julián Quiñones fue clave en la obtención del segundo título del Atlas en su historia después de 50 años de sequía.

Y fue el mismo colombiano el que reveló que tras un momento complicado en su carrera Atlas le devolvió la confianza en sí mismo.

"Este equipo me dio la oportunidad de sacar mi buen futbol y esa confianza que ningún otro equipo me la quiso brindar. Entonces, siempre estoy agradecido, aún más haber firmado con este equipo me llena de gran alegría para seguir consiguiendo grandes cosas y en lo personal también", dijo Quiñones en conferencia de prensa.

"Es aquí donde mejor he caído, venía de un momento muy malo para mí, la directiva y mis compañeros me levantaron, la confianza de este equipo me ayudó a motivarme más, sacar lo mejor de mí, y en lo futbolístico y personal me ayudó muchísimo", agregó.

Recientemente, el colombiano firmó una extensión de contrato con los rojinegros hasta 2026.

"Estoy feliz, la directiva desde el comienzo me dio esa confianza que fue contratándome, si bien o mal no venía pasando por un buen momento, me dio confianza, fue importante para mí, me ayudó a motivarme más y entregar todo lo que hago en la cancha", dijo Quiñones.

