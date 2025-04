¡Se queda! Gonzalo Pineda es ratificado como técnico por el nuevo presidente del Atlas

En la presentación como nuevo Presidente del Atlas, Aníbal Fajer Gonzalo Pineda fue ratificado como director técnico del equipo Rojinegro, asegurando que cuenta con el liderazgo para revertir el mal paso del equipo.

“Es una persona muy profesional que comparte los valores que comparte el grupo y tenemos la certeza que con su liderazgo y con el resto de la organización, podemos lograr revertir la situación y los resultados deportivos. Por tal motivo, y tras reunirnos en una sesión del Comité Deportivo, hemos decidido la continuidad de Gonzalo Pineda en Dirección Técnica en el equipo”, señaló.

Pineda tuvo un paso por Atlanta United ı Imago7

¿Por qué Fajer tomó el puesto?

Posteriormente, el Director de Futbol Global de Orlegi Sports, José Riestra, reveló cuales fueron los motivos por lo que Aníbal Fajer tomó el cargo como presidente, asegurando que regresaran al modelo que implementaron en otros procesos donde los dirigentes no precisamente tuvieron un cargo en el plano deportivo.

“No queremos que Aníbal sea el experto en fútbol y explique por qué el equipo no está dando lo que debe estar dando, por qué el equipo no inspira lo que debe estar inspirando, por qué cambiamos esa formación en este momento, entonces no es por su expertiz deportiva, por eso cambiamos el modelo, por eso no hay un presidente deportivo, si no hay un presidente regresamos a un modelo que habíamos usado durante mucho tiempo, donde el presidente no necesariamente tiene que ser un experto en fútbol”, agregó.

Nuevo presidente atlista ı Imago7

Primeras declaraciones del nuevo presi

Al final, el ahora presidente del Atlas, reveló que el motivo por el que tuvieron malos resultados se debe a que se “durmieron” por lo que buscarán darle resultados a la afición.

“Yo ya estaba aquí, yo ya estuve dormido, y soy parte, y soy corresponsable del momento en el que estamos el día de hoy. Hoy sí, muy caro, más allá de la multa, está muy caro el pago que se hizo de dinero, la percepción de nuestra afición. Obviamente la afición está enojada porque este no es el Atlas que se merece”, concluyó.

José Riestra Y ALfonso Villalva presentaron a Fajer ı Imago7

