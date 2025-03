Uroš Đurđević: De ser ‘borrado’ con Beñat San José, a goleador de los Zorros con Gonzalo Pineda

El delantero montenegrino, Uroš Đurđević desde su llegada al equipo Rojinegro poco a poco ha ido respondiendo dentro de la cancha hasta convertirse en un referente del conjunto tapatío.

El atacante pasó de ser banca y estar separado en la gestión de Beñat San José a convertirse en el goleador de la escuadra Rojinegra con Gonzalo Pineda, estableciéndose como una de las sorpresas del presente campeonato y el actual goleador del equipo Rojinegro.

Después de conseguir un hat-trick ante Tijuana en la remontada del equipo Rojinegro en territorio fronterizo, el goleador de los Zorros, aseguró que él no cambio, enfatizando en que el único cambio fue la salida del estratega español, quien no le tenía confianza.

“En el tema personal voy partido a partido, pero lo más importante es el equipo. Yo no cambie mucho, cambiaron al entrenador que no me tenía mucha confianza, ahora tengo toda la confianza del cuerpo técnico y eso se refleja en el campo”, señaló.

Bajo las órdenes de Beñat San José, 'Djuka' participó en 10 partidos, sumando un total de 224 minutos de los cuales son en un juego inicio como titular y solo marcó un gol.

En 2024, tanto el entrenador y el futbolista no tenían una buena relación, luego de que el mismo estratega llegó a separar y no considerar al ahora rompe redes del Atlas por su decisión: “Nosotros tenemos tres delanteros, lo de 'Djuka' es decisión mía y nada más, esperamos más de él”, reveló el ex director técnico Rojinegro en el Apertura 2024.

Actualmente Uroš Đurđević cuenta con ocho anotaciones en lo que va del torneo. El goleador Rojinegro se encuentra compartiendo el segundo puesto junto al delantero de, John Kennedy y a tan solo dos anotaciones de alcanzar a Diber Cambindo como el máximo rompe redes del campeonato.

