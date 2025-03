Wilder Medina relata cómo amenazó a Camilo Vargas

El exfutbolista, Wilder Medina relató el día en el que perdió la cabeza con el ahora arquero de Atlas, Camilo Vargas. En la anécdota mencionó que lo amenazó con acabar su carrera luego de perder una final ante Atlético Nacional.

La amenaza de Medina a Camilo Vargas

En entrevista con Caracol Televisión, Medina explicó que llevaba una vida con alcoholismo, cuando compartía equipo con Vargas en el Independiente Santa Fe, en donde perdió una final frente al conjunto verdolaga.

"Perdimos la final y yo llegué llorando. Él dijo 'ya tranquilos, perdimos la final, no pasa nada'. A mí se me vino todo y me fui a darle de puños. Yo dije, le meto un tiro a ese muchacho y le acabo el futbol, así me toque irme a la cárcel", contó Medina.

Medina, arrepentido de la situación

El colombiano aseguró que se siente arrepentido por lo ocurrido, y ahora con 44 años logró dejar las adicciones que lo llevaron a cometer acciones cuestionables. "Habría dejado a la Selección Colombia sin uno de los mejores arqueros", aseguró.

"No lo llevaba bien (con Camilo Vargas), porque me imagino que es la personalidad de él. Llegaba y no saludaba, siempre saludaba a tres y cuatro, y al resto entonces no", contó sobre la manera de ser del arquero de Atlas.

