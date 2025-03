Pumas debuta a dos juveniles ante Chivas; Jonathan Flores y Sebastián Venegas

La Cantera se hizo presente. Pumas afrontó el partido contra Chivas con seis bajas en su cuadro titular. Ante esto, Raúl Alpizar, director técnico interino, se apoyó en los canteranos para este duelo y debutó a dos en Primera División: Jonathan Flores y Sebastián Venegas.

Jonathan Flores l CRÉDITO:IMAGO7

Jonathan Flores inició el partido como titular en la defensa junto con Pablo Bennevendo y Ángel Azuaje, para así sumar sus primeros minutos en el máximo circuito con apenas 18 años, 7 meses y 18 días. El zaguero, quien porta el dorsal 238, llevó su proceso en Fuerzas Básicas desde 2023 y pasó por la Sub 18, Sub 19 y Sub 23 de Pumas.

Por otro lado, el segundo debut se dio para la parte complementaria. Apenas al regresar de los vestidores, Alpizar modificó y sacó a Adalberto Carrasquilla, para así darle ingreso al mediocampista Sebastián Venegas, quien llevó un proceso similar al de el otro debutante, Jonathan Flores.

Pumas cae ante Chivas l CRÉDITO:IMAGO7

Venegas se estrena con el 192

Con el dorsal 192, Venegas entró de cambio para debutar en Primera División con 20 años y 27 días. El juvenil llegó a Pumas en 2023 y jugó en la categoría Sub 18, para luego pasar a la Sub 23 en los últimos dos torneos.

Ángel Azuaje debutó ante Xolos

Cabe recordar que a mitad de semana, el defensa Ángel Azuaje también debutó con los Felinos en 1ra en el duelo ante Xolos.

Incluso, con el ingreso de Sebastián Venegas en la segunda mitad, hubo siete jugadores que tuvieron actividad en divisiones inferiores con Pumas. Pablo Bennevendo, Jonathan Flores, José Luis Caicedo, Ángel Azuaje, Pablo Monroy, Santiago Trigos y Venegas eran dichos futbolistas.

