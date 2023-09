Julio César Domínguez se convirtió en uno de los jugadores más históricos para Cruz Azul, pero su salida del club se dio por la puerta de atrás, pues una de las razones fue la insistencia de los aficionados por estar en su contra.

"Me sorprendió porque fue de la noche a la mañana (abucheos), no había pasado antes; traté de ser fuerte mentalmente y terminé jugando a pesar de los abucheos y por algo lo hacía, entonces me enfocaba en eso", mencionó Domínguez en entrevista con Toño de Valdés.

Además, 'Cata' destacó que Cruz Azul le planteó un año más de contrato, en donde se tenía una reducción salarial, pero al final la oferta nunca se hizo una propuesta formal.

"Yo tenía que agarrar el vuelo para ir a mi compromiso; salgo y me dice el de seguridad que no me fuera que quería hablar conmigo el Conejo; entonces me alcanza en el estacionamiento y me da la noticia de que no entraba en planes y que me agradecía por todo este tiempo", finalizó.

Hoy en día, Julio César Domínguez se encuentra siendo el referente en la defensa del Atlético San Luis, pues el equipo marcha actualmente como líderes del Apertura 2023 con 16 puntos.

