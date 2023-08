Atlético de San Luis golea en casa a León y suma tres triunfos al hilo

Domaron a la Fiera. El Atlético de San Luis aprovechó la expulsión de Lucas Romero para imponerse 3-0 a León en el Estadio Alfonso Lastras, un resultado que los catapultó hasta el tercer puesto de la clasificación.

Los esmeraldas arrancaron el compromiso queriendo imponer condiciones desde los primeros instantes, ya que en apenas 10 minutos tocaron dos veces la puerta. Primero, al 2' Lucas Romero sacó un disparo dentro del área que logró tapar el guardameta con la pierna izquierda. Posteriormente, al 10', Stiven Barreiro remató de cabeza a pocos metros del arco pero de nueva cuenta Diego Urtiaga reaccionó a tiempo.

Sin embargo, el cuadro potosino no se iba a quedar con los brazos cruzados y al minuto 25' hizo vibrar la portería. Juan Sanabria recibió la esferica en los linderos del área para sacar un disparo que terminó por estrellarse en el travesaño después de haber sido desviado por un par de jugadores de León.

Minutos más tarde el equipo visitante quedó condicionado debido a que Romero se fue expulsado después de haber pisado con los tachones a Dieter Villalpando. Esta superioridad numérica fue aprovechada por el Atlético de San Luis cuando Rodrigo Dourado se quitó a un par de rivales en el área para posteriormente sacar un disparo que abrió el marcador.

Para la segunda parte, el cuadro potosino no renunció al ataque y rápidamente duplicó su ventaja en el juego. Vitinho (que llevaba apenas 2 minutos en la cancha) se adentró en el área grande para darle un pase a Leo Bonatini. El ex del Wolverhampton no lo pensó dos veces y sacó un disparo pegado al poste derecho que terminó sumando en el marcador.

El conjunto rojo y blanco no bajó el pie del acelerador y al 53' volvió a castigar a los visitantes. En esta ocasión, Jhon Murillo avanzó por la banda izquierda para posteriormente sacar un disparo colocado que Rodolfo Cota no pudo evitar que llegara al fondo de la portería.

