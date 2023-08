Cruz Azul cae ante Pachuca y es último lugar de la Liga MX

Cruz Azul perdió 0-1 ante Pachuca y La crisis continúa. Los celestes sumaron su cuarta derrota del Apertura 2023 y volvieron al último lugar de la tabla general.

Los dirigidos por Joaquín Moreno no tuvieron claridad, generaron muy pocas opciones de gol y las que tuvieron no las aprovecharon. Las semanas pasan y la directiva cementera todavía no logra contratar a un delantero de calidad; sorprendió que Alexis Gutiérrez apareciera en el XI titular, pues no jugaba con el primer equipo desde hace medio año.

En el 21', Rodolfo Rotondi falló una de las jugadas más claras, se encontró con el balón dentro del área, pero le pegó mal. Al 57', Moisés Vieira entró al área, recibió un pase de Diber Cambindo y mandó el balón al fondo de la portería, pero el árbitro Jesús López anuló la anotación porque el colombiano estaba en fuera de lugar.

Poco después, el brasileño quedó solo frente al arco de Carlos Moreno, pero hizo un mal contacto y mandó la pelota a las gradas del Estadio Hidalgo. En el 62', Erik Lira le regaló el balón a Illian Hernández, quien con un potente derechazo en los linderos del área venció a Andrés Gudiño; de nueva cuenta, los de La Noria cometieron un error defensivo, que terminó costándoles muy caro.

El silbante fue al monitor del VAR porque Willer Ditta le dio un codazo a Gustavo Cabral, pero no expulsó al defensa cafetalero.

En la última jugada del partido, los visitantes reclamaron una mano de Celso Ortiz, pero los del VAR revisaron la repetición y le dijeron al juez central que no marcara penalti.

Cruz Azul no puede ponerle fin a su mala racha, seguirá siendo el peor equipo de la Liga MX y el fin de semana tendrá una difícil prueba contra Monterrey.

