La Comisión Disciplinaria de la Liga MX dio a conocer que tanto el Necaxa como el Atlético de San Luis fueron sancionados después de una pelea entre directivos el pasado 23 de junio de 2023 en un encuentro amistoso.

El Francotirador, colaborador de RÉCORD, publicó el 27 de junio de 2023 una columna donde detalló paso a paso cómo fue que José Hanan hijo (directivo de los Rayos), y Luis Torres (directivo del Atleti) se enfrentaron por un problema que inicio en el Puebla.

Y es que La Franja le quitó negocios a Hanan papá, y Torres fue directivo de Puebla, por lo que ahí inició el pleito que detonó la pelea en aquel entonoces. "Se enfrentaron San Luis y los Rayos en amistoso, y con el Atleti Mexa está Luis Torres. Pues Pepe Hanan hijo lo reconoció y fue a encararlo, a lo que el potosino le paró el carro recordándole que su papá lo jodió mucho en la Angelópolis.

"Le tiró un 'mejor salúdame a tu papá', a lo que Hanan le respondió con otro, 'mejor ve a saludarlo tú', y luego vino un 'no porque le miento la madre', seguido de un 'a ver si te atreves cuando lo tengas de frente', lo que hizo que escalara a discusión candente que alcanzó un: 'no porque te rompo tu madre', 'pues nos la rompemos', 'pues vamos afuera', y como peleoneros de secundaria se agarraron en la salida", detalló en dicho texto El Franco.

Asimismo, el colaborador de este medio señaló que fueron fácil de identificar a ambas personalidades. "Los directivos, que traían playeras tipo polo de sus equipos, es decir, bien identificados, se fueron a un rincón y sopas, perico, se agarraron a trompada limpia. Me dicen que el que no supo meter las manos fue Hanan y le fue mal. Pero la realidad es que ambos no se comportaron y gente de la Liga MX se dio cuenta del incidente, así que viene buen castigo", agregó El Francotirador.

Ahora, y tal y como señaló el columnista de RÉCORD se cumplió la Comisión señaló explicó la sanción: "Determina sancionar económicamente a los clubes Necaxa y Atlético de San Luis, toda vez que, durante un partido amistoso ambos clubes transgredieron el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol", comenta el artículo.

Fue en los artículos 50 inciso p) y el 71 inciso b) que ambos clubes no respetaron, mismo que señala que son responsables de la conducta impropia de empleados, acompañantes participantes y que no se cumple con el 'Fair Play' del deporte.

"Se advierte a los clubes Necaxa y Atlético de San Luis sobre la conducta futura de sus oficiales, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, esta Comisión podrá imponer sanciones más severas en su contra".

