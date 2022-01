Liga MX: Atlético de San Luis recibirá a Pachuca para abrir el telón del Clausura 2022

En este Clausura 2022, Atlético de San Luis y Pachuca serán los encargados de abrir el telón en territorio potosino, en donde los locales buscarán iniciar el torneo con una victoria, tal y como lo hicieron en la campaña anterior.

La escuadra comandada por Marcelo Méndez realizó uno de los fichajes más llamativos de cara a este semestre al incorporar a Rubens Sambueza, centrocampista que después de tener una de las actuaciones más destacadas del Apertura 2021 con el Toluca, ahora buscará volver a liderar la categoría de asistencias con su nuevo equipo.

Además de Sambueza, los de San Luis renovaron contrato con Unai Bilbao, uno de sus referentes y pieza clave en su zona defensiva; hasta el momento el jugador español ha disputado un total de 77 encuentros con este equipo en el que incluso participó en el ascenso en 2019.

“Unai Bilbao renueva con nuestra institución hasta 2025. Tras 77 partidos con nuestra camiseta y siendo un referente del equipo, Unai Bilbao ha consolidado su compromiso y amor a este club tras llegar a un acuerdo para la renovación de su carta. ¡Enhorabuena, Unai!”, informó el club a través de redes sociales.

“Para mí es un orgullo, desde que llegué he dicho que consideraba esta una segunda casa, me he sentido muy querido. Por nuestra parte vamos a dar siempre el 100 por 100, vamos a aspirar a cosas importantes estoy seguro que las vamos a conseguir”, manifestó el zaguero.

De esta manera, los Atléticos comenzarán con la búsqueda de instalarse en la fase de Liguilla por primera ocasión, mientras que los Tuzos harán lo posible por enmendar la actuación que hicieron durante el torneo anterior en el que terminaron en el puesto 15 de la clasificación con apenas cuatro triunfos.

