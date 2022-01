Jesús Molina: 'A Chivas se le representa en la cancha y con lo que la gente ve fuera'

Chivas no es para todos los jugadores. Jesús Molina, capitán del Rebaño desde hace ya un par de un par de torneos, detalló lo que significa ser un futbolista que represente de manera efectiva los colores rojiblancos asegurando que no cualquier profesional puede con una responsabilidad que evoca lo hecho tanto dentro como fuera de la cancha,

"Desde que llegué he entendido la magnitud de lo que representa Chivas, que no es sólo lo que hacemos dentro, sino lo que la gente ve fuera", indicó el mediocampista de contención en entrevista con TUDN.

"Chivas no es para todos, es un equipo diferente. El entorno es negativo porque cuando las cosas nos salen bien, la crítica está a full, estamos en el ojo del huracán, entonces eso implica ser más profesional, más comprometido, el talento no basta, si no lo pules y lo pones al servicio del equipo, en Chivas no va a funcionar", apuntó Molina.

Respecto a la calidad de la plantilla del Rebaño para el Clausura 2022, el líder rojiblanco no tiene más que buenas palabras pues confía en jugadores de nivel de Selección Nacional como lo pueden ser Alexis Vega o Roberto Alvarado.

"Estamos mentalmente preparados, creo que estamos para pelear arriba, tú ves línea por línea, tenemos jugadores de selección, te puedo mencionar muchos casos, Angulo, Alexis Vega, Roberto 'Piojo' Alvarado que llegó ahora, el Tiba, Olivas, jugadores que en cualquier equipo jugarían y es cuestión de embonar esas posiciones", apuntó Jesús.

