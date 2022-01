Piojo Alvarado: 'Fuera del campo debemos ser cuidadosos, estamos en el ojo del huracán'

Durante su estancia en Cruz Azul, Roberto Alvarado se caracterizó por hablar dentro de la cancha antes que en las redes sociales y ahora con las Chivas buscará mantener el mismo perfil y compromiso en una institución que ha sufrido por las indisciplinas de algunos de sus jugadores.

"Siempre me comprometo a dar lo mejor de mí, mostrar mi mejor versión, quiero dejar huella en Chivas, que cuando me vaya se acuerden de mí. Mi compromiso está desde el primer día en que llegué. Fuera del campo sabemos que debemos ser bastante cuidadosos, estamos en el ojo del huracán por decirlo así. Me siento tranquilo en ese aspecto, siempre trato de estar enfocado en el futbol, dar mi 100 por ciento, siempre habrá un momento para descansar y hacer lo que uno quiera", declaró Alvarado en entrevista para Marca Claro.

El Piojo aseguró que no tuvo problemas con la posición que el técnico decida colocarlo dentro de la cancha en La Máquina y en el Rebaño mantendrá la misma disposición de aprendizaje continuo.

"El torneo del título empecé bien, después me ponían de carrilero y no me gustaba tanto. Igual aprendí una posición nueva, ese torneo fue bueno para mí. Por cuestiones extra cancha no estuve tan bien y el siguiente torneo no lo inicié de la mejor manera pero al final retomé la confianza, cuando mejor me sentía nos sacaron en repechaje. Siempre a la disposición del técnico, donde le guste más donde me vea", declaró.

El extremo acostumbra estar cerca de su familia y destacó la el apoyo que ha recibido por parte de su esposa y de sus padres.

"Mi esposa siempre me acompaña a todos lados, es mi motor. También mis papás que están con nosotros en todos lados y para mí ellos son bastante importantes, son algo por lo que disfruto jugar al futbol y quiero dar el máximo", comentó.

