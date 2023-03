André Jardine tras derrota ante Cruz Azul: 'Estamos molestos porque sabemos que tenemos potencial'

En Atlético San Luis saben de la importancia de dejar escapar puntos en la recta final del partido. El estratega del equipo potosino, André Jardine, mostró su enojo en conferencia de prensa tras la derrota ante Cruz Azul.

“Estamos molestos, porque sabemos que tenemos potencial. Una cosa es tener potencial y la otra es ser determinantes, no somos perdedores, no nos consideramos así. No hay mucho que lamentar, debemos de trabajar”, indicó el estratega de Atlético San Luis.

Además, señaló que en el club molesta mucho perder en los últimos minutos del partido, pues es el tercer partido donde los sorprenden con goles en la recta final.

“Aún asimilando, cuando pierdes un partido como este, en los últimos minutos, ante un rival que fue duro no es fácil jugar aquí. Generamos, tuvimos oportunidades, pero nos faltó ser determinantes, eso es lo que hace la diferencia. Es el tercer partido que perdemos en los últimos minutos y realmente nos molesta mucho”, señaló.

Por su parte, también mencionó que sus jugadores no están conformes con la falta de gol, sin embargo, los apoya porque tienen mucho potencial para consagrarse en el futbol mexicano.

