Jordan Silva será nuevo jugador de Atlético San de Luis. Tras su escasa actividad en Cruz Azul el torneo anterior, el defensa mexicano se unirá al equipo que dirige André Jardine.

Jordan fue uno de los elementos que no viajó a la pretemporada del equipo celeste y se mantuvo entrenado en La Noria con la Sub -20, cabe señalar que no entró en planes de Ricardo Ferretti.

El jugador tuvo su paso por Tijuana, Querétaro, América y Cruz Azul, ahora iniciaría un nuevo reto en su carrera con el conjunto potosino.

Además se encontrará con Julio César ‘Cata’ Domínguez, con quien compartió vestidor durante el Clausura 2023 en el equipo cementero.

Después de un periodo en el que su participación en la cancha fue limitada en el La Máquina, Jordan ve en su llegada al Atlético de San Luis la posibilidad de reinventarse y demostrar su valía en el terreno de juego.

