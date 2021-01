Axel Werner: 'Si no nos respetan, mejor para nosotros, el golpe será sorpresivo'

En Atlético San Luis no les incomoda que los vean como víctimas. El guardameta del conjunto potosino, Axel Werner, aseguró que no le inquieta que los adversarios no les teman, por lo que podrán llevarse una sorpresa por el funcionamiento de los dirigidos por Leonel Rocco.

“Sinceramente si no nos quieren respetar o no nos quieren tener cuidado, mejor para nosotros, porque el golpe será sorpresivo y será siempre desde callados. Mientras estemos bien, unidos y mantengamos esa hambre, del trabajo que hicimos desde pretemporada, dependerá de nosotros que del rival y eso nos da esa seguridad de que estando bien, más allá de quién sea el rival se van a lograr cosas positivas.

“Debemos hacernos fuertes nosotros y que el resto nos tome como quiera, que nos vea como nos quiera ver, pero hacernos fuertes de puertas para adentro. Hemos trabajado muy bien, con gran esfuerzo y si tenemos es ahambre en la temporada vendrán cosas positivas”, aseguró el argentino en charla con RÉCORD.

El cancerbero está convencido de que están en una reestructuración, adoptando las ideas futbolísticas de Rocco; sin embargo, está seguro de que será un buen año para la escuadra del Atlético San Luis debido a la intensidad con la que trabaja la plantilla.

“Siempre en un proyecto cuando llega gente nueva, un entrenador nuevo, todos intentan adaptarse a la idea del entrenador. Nos amoldamos a la baja de línea que tiene el técnico para con el plantel y eso lleva su tiempo, pero noto velocidad y adptación a los fundamentos a la idea del míster.

“Tengo de este año un presagio muy positivo que se ve fundamentado por lo que vi en la pretemporada, lo que veo dirariamente de mis compañeros. Además de un trabajo notable que se ha hecho desde la pretemporada veo hambre”, concluyó.