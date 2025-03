Domènec Torrent deja en manos de la directiva su continuidad: “Me voy sin cobrar un solo peso, estoy cansado”

Después de caer ante Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, el director técnico del Atlético de San Luis, Domènec Torrent aseguró que se encuentra cansado de los malos resultados del equipo, por lo que dejó en manos de la directiva su continuidad al frente del cuadro Rojiblanco, por lo que si lo corrieran ser iría sin cobrar un solo peso.

“De tres goles, mínimo dos son evitables. Felicitar a Atlas, no tengo ninguna queja ni de mis jugadores en el esfuerzo. No estoy dando con la tecla. Tenemos lagunas, lo he comentado todos los partidos, no me voy a quejar. Dije un día, somos los que somos y estamos los que estamos. En el momento que la directiva perciba que yo ya he dado todo, me voy sin cobrar un peso, porque estoy cansado”, señaló.

De igual manera, puntualizó en que no quiere ser un lastre para el club, por lo que reveló que como entrenador no puede dar más y dejará en la dirigencia su continuidad.

“Lo reitero. No quiero ser un lastre para el club, la pase muy bien. Me voy mañana y que busquen un aliciente, llega un momento que hemos trabajando más este semestre que el pasado. Yo como entrenador no puedo dar más. No voy a renunciar, pero entendería que ellos tomen una decisión. Estoy a disposición de ellos”, concluyó.

Atlético de San Luis esta temporada

Los rojiblancos sumaron su octava derrota en la temporada manteniéndose en el fondo de la tabla. Tras las primeras 10 jornadas del Clausura Atlético de San Luis suma sólo seis unidades y se encuentra sólo arriba de Santos quienes sólo cuentan con cuatros puntos.

