Domenec Torrent sobre fichar más jugadores: 'No es fácil convencerlos de este proyecto'

No es fácil reforzarse. Atlético de San Luis ha tenido un complicado arranque de Clausura 2025, al ser uno de los peores equipos de la competencia, sumando sólo tres puntos tras un triunfo y siete derrotas, de las cuales seis han llegado de manera consecutiva.

Tras este mal arranque el entrenador técnico, Domenec Torrent, aseguró que la falta de fichajes, ha hecho más complicada su competencia con otros equipos, sin embargo, no pone esto de excusa por su mal paso.

Habló sobre el mal paso | IMAGO7

“No voy a decir nada de los directivos, estoy contento, me han apoyado, se nos han marchado jugadores, han intentado firmar (a refuerzos), pero no es fácil, hemos intentado, han intentado firmar, no somos Monterrey, América o Tigres en el sentido del tema económico, lleva pocos años en este nuevo proyecto y no es fácil convencerlos de este proyecto.

“No nos vamos a quejar, es lo que hay, soy el entrenador, el que da la cara en casa y fuera, a trabajar con los chicos, no voy quejarme”, confesó Domenec.

No se excusa en la falta de fichajes | IMAGO7

Atlético de San Luis y sus problemas

La temporada pasada, Atlético de San Luis fue la gran sorpresa del torneo al, terminar como el sexto mejor equipo en la temporada regular, clasificando directo a los Cuartos de Final. Ya en Liguilla el equipo logró avanzar hasta Semifinales.

Hoy, la historia es muy distinta pues, con la victoria de Santos ante Atlas, Atlético de San Luis es el sotanero del torneo con tres puntos, siete goles a favor y 19 en contra.

Son el peor equipo del Clausura 2025 | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Oliver Torres aseguró ser pieza clave para la llegada de Sergio Ramos a Rayados