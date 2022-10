Sambueza tras despedirse del San Luis: 'A ver quién se anima a contratar a este viejito'

Se despidió del equipo. Rubens Sambueza ya no es más jugador del Atlético de San Luis tras un paso poco exitoso, tras salir de las instituciones el argentino se despidió del equipo y mandó un mensaje.

“Mucho respeto por parte de todos los compañeros, de la gente que trabaja en el club. Me voy con cosas muy positivas, me hubiera gustado irme de la mejor manera, calificando a Liguilla y pudiendo competir más”, dijo Sambueza.

Asimismo, el ex de América y de Pumas señaló que le hubiera gustado jugar más en el Apertura 2022, pero respetó las decisiones de André Jardine, su entrenador en el equipo potosino.

“También me hubiese gustado tener un poco más de minutos, que lamentablemente no los tuve, pero así es el futbol, el profe tenía que elegir por once y yo esperaba mi momento, pero me voy de San Luis con las mejores cosas”.

Por último, habló sobre lo que viene en el futuro para su vida personal y para su carrera profesional, donde señaló y destacó que se encuentra con la mentalidad y fuerza de poder seguir siendo jugador profesional en un equipo de Primera División.

“Ahora a recuperarme, descansar, aprovechar a la familia, disfrutar de las vacaciones, y esperemos que pueda salir algo para seguir jugando, la idea mía es seguir jugando, siento que estoy capacitado, que tengo mucho para dar y así que esperar quien es el que se anima a contratar a este viejito”.

