San Luis: Carlos Alazraki aseguró que ya compraron al equipo e insinúa que será Club de Cuervos

Todo parece indicar que los Cuervos llegarán a la Liga MX. El publicista mexicano Carlos Alazraki, aseguró que ha adquirido ya al equipo Atlético de San Luis, y aunque no se atrevió a lanzar el nombre de su nueva franquicia, es inminente que esta tomará el de la famosa serie de Netflix.

Junto a Ángel Verdugo y otros personajes de la política, Alazraki platicó a través de su programa de internet 'Atypical TV' la situación que estaría por revolucionar al futbol mexicano.

"No les he platicado, ya compramos al San Luis, con unos gringos. Todavía no puedo anunciarlo, no se los puedo decir pero ya se imaginan el nombre, por eso lo compramos", dijo Carlos en la charla.

Si dudan lo de San Luis convertido en Club de Cuervos, aquí está el propio Carlos Alazraki confirmándolo pic.twitter.com/JYGpKVGkk1 — Martín del Palacio Langer (@martindelp) June 1, 2021

De acuerdo al colaborador de RÉCORD David Medrano Félix, la aportación de los Alazraki al grupo empresarial que pretende comprar al Atlético de San Luis es la del nombre Club de Cuervos, que es una marca registrada; la parte económica de la inversión correrá a cargo de Jeff Luhnow y un grupo de inversionistas.

El precio de la franquicia de Atlético de San Luis tomando en cuenta que arrancará de cero en el porcentaje, ronda los 40 millones de dólares.

Hace un año, Luhnow intentó comprar a los camoteros del Puebla, pero no pudo llegar a un acuerdo en lo económico y ahora le apunta a San Luis, que en caso de que se cierre el trato se convertirían en Cuervos y utilizarían el famoso escudo del Club de Cuervos.

