Con un empate en los últimos suspiros del encuentro, FC Juárez empató 1-1 frente Chivas en el regreso de la Liga MX, en medio de un partido que despertó dudas por las decisiones arbitrales que terminaron por perjudicar a los tapatíos ante el inexistente uso del VAR en un penalti en contra de los rojiblancos.

La victoria se le fue de las manos al Guadalajara y no fue precisamente por un error puntual del equipo, sino por el polémico penalti que Fernando Hernández pitó a favor de los fronterizos, en una jugada en la que no se cometió falta y que no fue sometida a revisión en la herramienta de video arbitraje.

Ambos equipos comenzaron con propuesta dentro del terreno de juego y aunque el dominio fue equilibrado en los primeros minutos, el Rebaño consiguió ponerse en ventaja gracias a la anotación de Alexis Vega, quien marcó su primer gol de la temporada con 21 minutos corridos.

En esta ocasión, Veljko Paunovic apostó por un parado diferente. Dejó a su capitán, Víctor Guzmán, en la banca; al igual que al lateral Alan Mozo y al delantero Ricardo Marín, elementos que se habían convertido en sus piezas constantes durante esta campaña.

Y la oportunidad estuvo puesta para Érick Gutiérrez, quien vio su primera titularidad como jugador rojiblanco en el futbol mexicano; y junto a él salió de inicio el propio Alexis Vega, quien reapareció de la mejor forma tras haberse recuperado de la lesión de rodilla que sufrió hace unos meses.

Para el complemento, llegó el trago amargo para los rojiblancos luego de que el silbante decidiera dar la pena máxima a favor de los Bravos ante un supuesto contacto sobre Avilés Hurtado, señalamiento que terminó por dividir unidades, resultado que dejó mejores sensaciones para FC Juárez que para Chivas.

