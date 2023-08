Veljko Paunovic 'advierte' en alinear a Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán y Fernando Beltrán al mismo tiempo

Chivas tiene muy buenos elementos en el medio campo, incluso, el entrenador Veljko Paunovic no descartó que en algún momento Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán y Víctor Guzmán puedan jugar juntos.

"Siempre habrá lugar para los buenos jugadores. Eso ya dependerá de lo que necesitamos. Para los tres hay lugar. Desde luego que pueden rendir al máximo nivel. Tener competición interna es algo bueno. Hay que canalizar la energía por el camino adecuado", dijo a los medios de comunicación.

El técnico serbio destacó las cualidades del 'Guti', quien llegó en este mercado de verano procedente del PSV Eindhoven, aunque cree que todavía no muestra su mejor versión.

"Es un jugador que tiene muy buena llegada, se asocia muy bien y tiene muy buena visión. Es muy versátil y muy habilidoso con el balón. No lo quiero limitar a un cierto rol dentro del medio campo. Lo que quiero es potenciar todas sus cualidades. Yo todavía pienso que está por alcanzar su mejor nivel. Tenemos grandes expectativas, pero tampoco le quiero poner presión", agregó.

Veljko Paunovic no descartó la posibilidad de que llegue un refuerzo más a Chivas, pero considera que con el grupo que tiene puede volver a pelear por el título de Liga MX.

"Yo he sido muy claro en ese aspecto. No son esperanzas, son expectativas. Nosotros trabajamos con un grupo de jugadores, son los más importantes, en ellos me enfoco. Cada día que me voy a dormir pienso qué le voy a decir a cada uno", finalizó.

