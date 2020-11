Héctor Moreno: Reconoció que tuvo acercamientos con Pumas y Chivas para volver a la Liga MX

Héctor Moreno, defensa mexicano del Al-Gharafa, de la liga de futbol de Qatar, reconoció que sí ha habido acercamientos de clubes mexicanos para volver, particularmente Pumas y Chivas, del segundo dijo que habló en su momento con José Luis Higuera y posteriormente con Mariano Varela.

"Lo he comentado alguna vez que he hablado con gente de Chivas, con José Luis antes y ahora con Mariano, y creo que no hay ningún problema en decirlo. Con gente de Pumas he hablado, pero en su momento y no es porque menosprecio las ofertas, porque nunca hemos hablado siquiera de dinero, sólo me han preguntado la disponibilidad y la misma pregunta '¿volverías a México?', y lo he dicho ahora mismo no, estoy bien dónde estoy, mi familia está bien dónde estoy", explicó a W Deportes.

Incluso, el central de la Selección Mexicana explicó que uno de los motivos por los que aceptaría cambiar de equipo sería por el bien de su familia y por el momento están cómodos en Qatar.

"Me gusta dejar las puertas abiertas en todos lados, que se fijen en ti para llevar a tu equipo es algo de agradecer y dejo las puertas abiertas porqué no sé que pase en el futuro".

"Tengo claro que si yo voy a México, o a cualquier lugar donde vaya que sea de un nivel óptimo para poder rendir solamente decir no voy a ir a retirarme o ir de vacaciones", señaló.

