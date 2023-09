En el Apertura 2023, César 'Chino' Huerta se ha vuelto uno de los mayores referentes en la actualidad de Pumas, lo que lo ha llevado a ser convocado a la Selección Mexicana por Jaime Lozano. Ante esto, las dudas de por qué 'Chino' no pudo destacar en las Chivas se han vuelto una incógnita, las cuales Ricardo Valiño y Fernando Huerta han contestado.

Ricardo Valiño, estratega que dirigió a Huerta en Zacatepec, habló sobre como fue el proceso del extremo mexicano para lograr destacarse. Valiño, quien actualmente dirige a la Selección de Venezuela Sub 17, comentó que al debutar muy joven y en una etapa crítica para el Rebaño, 'Chino' no tuvo la paciencia del equipo, pues en ese entonces había una urgencia mediática.

“Se fue de Chivas porque era muy chico. Le tocó debutar a los 17 años, según recuerdo, y necesitaba partidos. La urgencia de Chivas no hacía que el ‘Chino’ pudiera tener un lugar y tenía que formarse en la Liga de Ascenso para sumar minutos”, comentó Ricardo en una entrevista para ESPN.

Asimismo, Ricardo comentó que entre Zacatepec y Chivas había un acuerdo para que los jugadores del Rebaño pudieran 'foguearse' en Zacatepec. Con esto, Valiño expresó que pidió a Chino para la Liga de Expansión, pues veía en él un gran jugador, con un buen futuro.

“Había un convenio entre Chivas y Zacatepec y llegaron al equipo varios jugadores de Chivas. Esa pretemporada la hicimos en Verde Valle, en Guadalajara, y le pedí a la gente de Chivas que nos prestaran a César; quería que entrenara con nosotros. Recuerda un detalle muy puntual: el primer partido contra Correcaminos en Zacatepec, César fue a la banca; al minuto 10 del primer tiempo se lesionó el delantero Rodrigo Prieto y entró César y dio un partido espectacular; de ahí ya no salió más del equipo. Hizo un torneo bárbaro. Fuimos finalistas y perdimos la final contra Alebrijes", expresó Valiño.

Mientras tanto, Fernando Huerta, auxiliar de José Saturnino Cardozo en su etapa en Chivas, comentó que por haber debutado muy joven y no tener una continuidad garantizada en Chivas, Huerta tenía que salir del equipo para buscar minutos en otro club.

“Creo que la visión de Chivas fue buena en cuanto a foguearlo, pues no siempre hay la oportunidad de que se debute tan chavo y necesita tener continuidad y sumar minutos, de ahí que se lo hayan llevado, y al paso del tiempo te das cuenta de que no te has equivococado", expresó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: AMÉRICA BUSCARÁ RECUPERAR EL LIDERATO EN SU VISITA ANTE TOLUCA