Pumas: Lillini descartó salir con equipo alterno ante Chivas

Hoy Pumas enfrentará a Chivas con sus mejores hombres, pues saben que se están jugando su futuro cercano en la Liga MX, así lo advirtió el técnico Andrés Lillini, quien dejó claro que aunque tiene en puerta la Final de la Concachampions, no usará hoy e incluso no tiene un equipo alternativo.

"No, alterno no. Van a estar los que mejor están. Hoy tengo problemas con jugadores que no sé si me van a llegar en cuanto a lo físico, los tengo que evaluar esta noche para que el doctor me diga si sí o sí no, pero alterno no. Voy a salir con lo mejor que tengo para Chivas.

"Nos jugamos todos contra Chivas y el grupo y yo lo queremos así (salir con todo vs. Chivas) para ser competitivos, primero Chivas y para el miércoles pensaremos en Seattle", dijo a RÉCORD el timonel argentino, al tiempo en que agregó: "Confió tanto en que están preparados que no me tiembla el pulso para ponerlos y ellos responden, el plantel puede ser corto en cuanto a número, pero es amplio en cuanto a lo que yo puedo usar".

Finalmente, Andrés Lillini reconoció que perder ante el Atlético San Luis los perjudicó en sus aspiraciones a la Liguilla, por lo que no pueden perder hoy ante el Guadalajara y posteriormente frente a Pachuca.

"Contra San Luis perdimos una oportunidad de sumar en esta etapa del torneo que es tan importante y más en el pelotón que estamos, no jugamos bien, tuvimos carencias, no encontramos nunca el partido, pero tenemos que saber soportar esas cosas.

"Ha sido un paso para atrás, pero se encuentran (sus jugadores) bien con la motivación propia se jugará un partido contra Chivas donde sabemos que no podemos dejar pasar más puntos en los dos partidos que faltan para meternos a la Liguilla", concluyó.

