Pumas vs Chivas: Enfrentamiento entre César Huerta y Alan Mozo añadirá emoción al juego

Si en sí mismo el duelo entre Pumas y Chivas ya es llamativo para los aficionados, tendrá un condimento extra que lo hará más especial y es que se enfrentarán César Huerta y Alan Mozo, ambos exitosos en sus posiciones en sus respectivos equipos, además de que conocen perfectamente a su rival, pues emergieron de las fuerzas básicas, el 'Chino' del Guadalajara y Mozo de Universidad.

Incluso, se espera un enfrentamiento uno a uno llamativo, pues se trata del duelo entre el extremo con más regates exitosos de la Liga MX (con 73) y el lateral con más regates evitados en el torneo (42, y el primero es Jair Díaz de Mazatlán FC), esto de acuerdo con Statiskicks.

Y aunque Chivas formó al 'Chino' como profesional, en su último torneo ahí la pasó muy mal. "Sí llegué a un punto donde la pasé mal y más porque la gente se metía conmigo, y ahí dejé de disfrutar un poco. En lo mental me hizo muy fuerte".

"La verdad, no lo puedo negar que fue complicado. Yo creo que la espinita de no poder demostrar mi talento es algo que me pica el orgullo y quiero sacármelo aquí con esta grandiosa oportunidad (de jugar en Pumas)", dijo a RÉCORD en 2022 en su primera pretemporada con Universidad.

En tanto, Alan Mozo, quien se formó en las fuerzas básicas de Pumas, se expresó así a su llegada al Rebaño. "La grandeza de Chivas no se puede cuestionar, yo quiero seguir formando parte de esa historia que lleva años siendo parte del futbol mexicano. Claro que estaba entre mis metas venir a este equipo, es un paso hacia adelante en mi carrera, creo que me acerca más a la Selección, que también es una meta que tengo y ya quiero demostrarlo", dijo a TUDN el exjugador auriazul en junio 2022.

