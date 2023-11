Kevin Álvarez, duda de América ante Tigres; posible llamado al Tri sería valorado

Sigue sin entrenar. América no ha podido contar con la presencia de Kevin Álvarez, quien por tercer día de manera consecutiva se ausenta de la práctica.

El lateral derecho de las Águilas tuvo que acudir a una visita al hospital el día de ayer debido a su enfermedad en vías respiratorias y aunque al interior confían de que está todo en orden, el jugador sigue en días de reposo.

Por lo tanto, al no haber trabajado en los últimos días, es muy probable que el futbolista no entre en la convocatoria y no realice el viaje a Monterrey para el choque contra Tigres de la última jornada.

De la misma forma, en caso de que su nombre salga en la lista que se dará conocer en las próximas horas Jaime Lozano, su participación con el Tri será valorada para saber si es prudente que acuda al llamado o si también la recomendación médica de darle descanso se mantiene en Selección.

