Erick Lira tras la probable eliminación de Cruz Azul: 'Es un momento de mie**'

Luego de que la eliminación de Cruz Azul está más cerca que lejos por los tres puntos sumados a Puebla por parte del TAS. Erik Lira admitió que es un fracaso total y están viviendo un momento muy doloso en la institución.

“Es un momento muy doloroso para todos, no solo para los trabajadores, para todos los que estamos diario en el club, porque es un fracaso total, no hay palabras, no hay excusas, le ponemos el pecho a las balas, tratemos el domingo de ganar por la gente que siempre está apoyándonos”, mencionó Erik Lira en conferencia de prensa.

El mediocampista mexicano fue autocritico con el mal torneo que se vive en Cruz Azul, incluso mencionó que es un momento de mierda, destacó que quiere mucho al equipo y desea sacarlo del bache en el que se encuentra.

“Es un momento de mierda la verdad, no sé si hay que rescatar algo, que todos entrenan, ocho de la mañana estamos acá, en el gimnasio, las putizas. La posibilidad era mínima, estábamos ilusionados, todavía no acaba, queda un partido, se vienen cambios y hay que aceptarlo”, argumentó.

A su vez, insistió que no hay un responsable en el fracaso del equipo cementero, y señaló que tanto él como sus compañeros deberán hacer un análisis de su desempeño.

“Los responsables somos todos, Cruz Azul no es una persona, somos miles de trabajadores, si cada quien desde su trinchera y trata de dar lo mejor de sí es de todos, utileros, nutrición, debemos hacer un análisis individual”, declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS VARONIL Y FEMENIL ESTÁN EN LA FASE FINAL POR PRIMER VEZ DESDE EL CLAUSURA 2022