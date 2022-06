Alan Mozo en su presentación con Chivas: 'Estoy aquí para ganar'

Alan Mozo no pudo ocultar su felicidad de llegar a Guadalajara para conseguir títulos y seguir soñando con formar parte de la Selección Mexicana en Qatar 2022.

"La verdad que estoy muy feliz, estoy muy comprometido con este equipo. Es una meta muy importante representar a Chivas y todo lo que ello conlleva. Tienen mi mejor versión, desde el día 1 estoy mentalizado que estoy aquí para ganar y aportar un granito de arena al profe y a mis compañeros que los conozco muy bien de selección. Me han recibido con los brazos abiertos y estoy seguro y estoy aquí para lograr cosas importantes", mencionó Mozo.

Alan llegó al Rebaño después de disputar 14 partidos en el Apertura 2021, donde recuperó 59 balones recuperados, 16 1 vs 1 exitosos, 80 rechaces, 366 pases acertados y 60 centros realizados.

El lateral mexicano resaltó que desde su llegada a Guadalajara se ha sentido como en casa, además de que contó una historia que lo une a la institución rojiblanca.

"La verdad es que estoy muy feliz y agradecido con esta oportunidad que sin duda voy a aprovechar. Me han recibido de la mejor manera posible, me siento como en casa desde que pise Guadalajara. Tengo una historia curiosa con este equipo, la vez que debuté contra ellos, me tocó ganar el preolímpico en este estadio. Es algo muy motivante y sobre todo que me siento en mi mejor versión y estoy listo para demostrarlo".

Finalmente, Alan Mozo resaltó que aún ve con posibilidades de sumarse a la lista de México para la Copa del Mundo de este año. “Mi meta es el Mundial, la verdad es que nadie me saca la cabeza. Yo creo que hasta que no salga el vuelo todo puede pasar y así trabajo todos los días. Me encantaría ser alguien importante en este equipo y sobre todo apoyar y demostrar que estoy listo para grandes cosas”.

