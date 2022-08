Alexis Vega: 'Puede que no me llegue el momento de ir a Europa'

Alexis Vega habló sobre los futbolistas mexicanos que recientemente se fueron a Europa, y se dijo feliz por ellos, pues es algo que se merecen. Vega aseguró que él está enfocado en el día a día con Chivas.

Y es que Santi Giménez, Jorge Sánchez y Santiago Naveda, por decir algunos nombres, partieron al Viejo Continente en busca de ese sueño, cosa que para Alexis Vega tal vez no llegue.

“Siempre está presente (ir a Europa), pero estoy enfocado en Chivas porque si estuviera pensando en Europa no habría renovado. Me pone feliz ver a muchos mexicanos partir a Europa, cada uno tiene diferentes momentos, a veces llega y puede que no llegue, yo disfruto del día a día”, dijo Vega previo al Skills Challenge del All-Star Game.

Será este miércoles cuando la Liga MX y la MLS se verán la cara en la nueva edición del All-Star Game, donde el conjunto que representa a nuestra liga buscará la revancha, pues hace un año cayeron en penaltis.

