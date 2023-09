Amaury considera que Chivas puede ser una inspiración: "Podemos hacer grandes cambios en el país"

Chivas tiene la capacidad de motivar a sus aficionados a ser mejores, y eso para Amaury Vergara, presidente del Rebaño, es, además de una gran responsabilidad, la posibilidad latente de ayudar a que el país mejore, pues sabe que su equipo es el más querido de México.

“Siempre pienso en esa responsabilidad que implica ser el dueño del Rebaño, del equipo más querido de México. Eso es lo que más prevalece, una gran responsabilidad, por lo que Chivas significa. Si nosotros logramos inspirar a través de 11 hombres en la cancha, podemos hacer grandes cambios en el país”, dijo a Peloteando, al tiempo en que recalcó que desea continuar con el legado que dejó su padre, Jorge Vergara.

"Me llena de mucha nostalgia hablar del recorrido de nuestra familia. Siempre me he expresado de mi padre con mucha admiración y orgullo. Que haya confiado en mí para seguir con su legado, para mí me llena de mucha energía".

Asimismo, Amaury reconoció que ser dueño del Guadalajara no es facil; sin embargo, está trabajando para que en su gestión se sienten las bases para tener un club triunfador que marque una época.

“No me gusta pensar en cómo se va a hablar de mí en un futuro. Me gusta más pensar en lo que a mí me apasiona y cómo yo puedo entregarle mi compromiso y mi trabajo a una gran institución que es Chivas, que viene de hace más de cien años y que el día en el que ya no esté, va a continuar. Es una oportunidad el poder aportar a los libros de historia de una gran institución, y eso me motiva más. Me apasiona.

“Espero que con ese conjunto de acciones, podamos marcar una página linda, pero sobre todo, que podamos regalar muchas alegrías a la afición.

Sabemos que para lograr eso tenemos que hacer un equipo de época, que es lo más difícil, yo sueño con el siguiente campeonato, con poner una gran copa en la vitrina. Estamos trabajando lo más duro posible para lograrlo”, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: CARLOS ROTONDI RESALTÓ LAS CLAVES POR LAS QUE FERRETTI NO TUVO ÉXITO EN EL EQUIPO