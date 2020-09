América vs Chivas: Vucetich dejó entrever titularidad de Gudiño para el Clásico Nacional

Una vez que Víctor Manuel Vucetich, técnico de Chivas, revelara la posibilidad de rotación en el marco rojiblanco, el estratega dejó entrever que Raúl Gudiño sería el titular en el Clásico Nacional frente a las Águilas del América en la Jornada 11 del Guard1anes 2020.

"Ahora le toca el turno a Gudiño y se le brinda la oportunidad para confirmar la participación. No precisamente que sea rotación, son circunstancias y decisiones que se toman. Esto es algo que se valora constantemente y sigo evaluando a Toño, Gudiño, Miguel Jiménez y seguimos evaluando y estar en certeza para ver quién es titular", dijo Vucetich para ESPN.

El Rey Midas reconoció que Raúl Gudiño, pese a ser banca, no dejó de trabajar al máximo y esperó su oportunidad para la titularidad, la cual ahora le tocará defender, pues Toño Rodríguez y Miguel Jiménez estarán atentos en la competencia por el puesto.

"Gudiño trabaja para eso, ser titular. Los tres porteros que identifico en su máximo potencial los he conocido a través de los años. Ya que militó Gudiño en Europa, A Toño lo vi en Lobos, ahora con Chivas y los momentos son distintos. Esto me pasó en Tecos y tuve que ser justo y dar oportunidad a los dos porteros y a pesar de estar en el mismo nivel esa competencia me permitió que ellos dos fueran titulares en su tiempo y me da tranquilidad que se puede hacer en cualquier lugar, no es exclusiva de Tecos y eso me permite impartir justicia y tienen el derecho y para eso son contratados", añadió el DT del Rebaño.

