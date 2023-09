Aris Hernández 'minimizó' presente de Chivas: 'Ya no genera ilusión llegar al club'

Edwin 'Aris' Hernández, quien se coronó campeón con las Chivas en 2017, ha compartido sus reflexiones sobre la percepción actual de los futbolistas mexicanos acerca de unirse al equipo rojiblanco, señalando que la posibilidad de jugar en las filas del Guadalajara ha perdido su atractivo para muchos.

En una charla con ESPN, 'Aris' Hernández rememoró el momento en que fue fichado por Chivas y la emoción que ello conllevó, un sentimiento que según él ya no es común entre los jugadores mexicanos. "No quiero decir que sea desprestigiado, porque en su momento a mí me decían:

'Oye, ¿quieres ir a Guadalajara?', me iba con los ojos cerrados. Tenía la ilusión de venir a Guadalajara. Ahora, muchos jugadores no tienen esa ilusión de portar la playera de Chivas, ya es muy difícil", comentó el ex lateral izquierdo del Rebaño.

Hernández destacó que hoy en día es más complicado convencer a un jugador para que se una al Guadalajara, ya que la motivación y pasión por el club parecen haber disminuido en comparación con años anteriores.

"Ahora no puedes traerte a un jugador porque no le interesa, en su momento a mí sí me interesaba venir a Guadalajara. Yo sí quería estar acá, y ese sentimiento hacía que quisiera partirme el alma por este club. El ejemplo es Uriel Antuna, dijo que no lo querían; son colores que sí pesan y no cualquier jugador puede venir. Realmente si no tiene la ilusión de venir a Chivas, difícilmente vas a poder ver a un jugador que quiera sobresalir", agregó Hernández.

El futbolista también mencionó casos concretos que ejemplifican este cambio en la percepción de los jugadores. Uno de ellos es el del delantero Henry Martín, quien rechazó una oferta para unirse a Chivas a pesar de no contar con actividad en ese momento en el Club América.

