Armando Martínez, canterano de Chivas, entrenó con el primer equipo este miércoles

La confianza de Chivas continúa puesta en su cantera y la respuesta de sus jugadores surgidos en casa no se ha hecho esperar, muestra de ello es el delantero Armando González, quien ya ha entrenado con el primer equipo.

La mañana de este miércoles, la ‘Hormiga’ estuvo presente en la sesión matutina del Rebaño y con apenas 20 años de edad tiene puesta la atención gracias al rendimiento que ha tenido con las fuerzas básicas.

González se ha desarrollado como jugador en las categorías rojiblancas, pasando desde la Sub 15, Sub 17, Sub 18, Sub 20 y hasta la Sub 23, con la que se desempeña actualmente, aunque también ha tenido actividad con el CD Tapatío, en donde debutó en noviembre del 2020.

Y no es para menos que se involucre con el primer equipo, ya que en este semestre registra nueve anotaciones en los 11 compromisos en los que ha tenido minutos con la Sub 23, incluso estuvo en la convocatoria del Rebaño cuando encararon encuentros amistosos en California durante el pasado mes de marzo.

