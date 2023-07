Brandon Vázquez descarta jugar en Chivas; su meta es emigrar a Europa

Por ahora no piensa en el Rebaño Sagrado. Brando Vázquez, delantero de la selección estadounidense que hace un par de mercados fue buscado por la directiva del Guadalajara, descartó que en su futuro inmediato esté venir al futbol mexicano para jugar con Chivas, ya que solo piensa en emigrar a Europa.

“Sobre Chivas o el futbol mexicano, me gustaría, pero mi siguiente paso es Europa. Sí me gustaría jugar en México, pero yo toda mi vida he querido ir a jugar a Europa. Entonces yo creo que mi siguiente paso va a ser eso. Eso es lo que tengo en mente, es mi objetivo y es lo que yo quiero que sea el próximo paso”, aseguró el delantero.

Sobre la posibilidad de volver a una convocatoria de la Selección Nacional, el atacante resaltó que jugar para el conjunto de las Barras y las Estrellas lo llena de felicidad.

“He querido estar aquí con la selección, estar con este grupo y poder jugar un partido, un torneo así en mi casa, en mi estadio, en Cincinnati. Va a ser una experiencia increíble. Estoy súper feliz de tener la oportunidad de poder representar a Estados Unidos ahí en ese estadio. Entonces, súper, súper emocionado por Estados Unidos”, destacó Brandon Vázquez.

