'Calaco' Villanueva no será visor en Chivas; llevará relaciones con clubes de MLS, se reportó en RÉCORD+

De cara al Apertura 2024, Chivas ha realizado cambios en su organigrama y uno de ellos ha sido la llegada de Arturo 'Calaco' Villanueva, exdirigente de Gallos Blancos de Querétaro y máximo responsable del arribo histórico de Ronaldinho a la Liga MX. Y es que desde noviembre, el 'Calaco' forma parte de Guadalajara con la incertidumbre de que puesto ocupa.

Sin embargo, en el programa de Los Informantes en RÉCORD+, René Tovar aclaró que la llegada de Villanueva no es para hacer scouts como se especulaba. Y es que de acuerdo con múltiples informes, Arturo era el encargado de ver prospectos mexicoamericanos como Cade Cowell para llegar a Chivas.

Pero la verdadera razón de su arribo al Rebaño es porque será el encargado de llevar las relaciones con los equipos de la Major League Soccer. Sin embargo, René no descartó que en caso de que Fernando Hierro salga de Chivas, Villanueva podría reemplazarlo por su trayectoria y ser presidente del equipo.

De igual forma, Tovar señaló que las relaciones con los clubes de la MLS es para temas de fuerzas básicas y más, sin meterse en las funicones de Fernando Hierro.

"Por ahí se tergiversó la información de que el Calaco habría llegado para ver prospectos para Chivas mexico-americanos. No, resulta que no es así, hay que ser claros. En noviembre, por invitación de Amaury Vergara, es invitado para formar parte de Chivas, pero no para ser visor del equipo tapatío, sino que llevará la relaciones con los equipos de la MLS. Me parece que es una muy buena oportunidad para Chivas tener ese tipo de relaciones con conjuntos de la MLS y creo que esto puede en el futuro dar muy buenos dividendos", expresó Tovar.

