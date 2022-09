Calderón sobre posible liguilla para Chivas: "El equipo está para pelear de tú a tú"

Cristian Calderón confesó que no esperaban ese resultado ante Tigres, sin embargo esto le sirvió como un aprendizaje previo la liguilla. Además, resaltó que Guadalajara está para pelearle a los punteros del torneo y que no deben de ser tomados como víctimas.

"Yo creo que fue un resultado que no se esperaba, un resultado que obviamente no queríamos que pasara estas alturas del torneo, pero como se dice en el vestidor, paso justo antes de la liguilla y creo que es aprendizaje lo que lo que nos deja este resultado contra Tigres, que sabemos que no es no es un equipo fácil. No era un trabajo fácil el sacarle los tres puntos a Tigres, pero se hizo el trabajo y yo vi en el equipo un desempeño bueno, perfecto casi casi te podría decir", señaló Calderón.

Antes de esta derrota, Chivas acumulada siete encuentros sin perder, por lo que para el 'Chicote' no deberían de tomarlos como víctimas en los próximos compromisos: "Pese a los resultados que habíamos tenido, siempre a Chivas lo veian como víctima o lo han visto como víctima en estas últimas temporadas. Sabemos que no es así, hemos también saca buenos resultados en estadios complicados contra equipos complicados y creo que el equipo se ha ido se ha ido agarrando muy bien, el equipo se ha ido acomodando a las indicaciones del cuerpo técnico y creo que llegamos en el mejor momento para este Clásico".

Finalmente, el defensor rojiblanco destacó que el Rebaño está para competirle a cualquier a pesar de los resultados negativos que han llegado a tener: "Creo que ya sé se ha visto que Chivas puede pelearle a cualquier equipo del tú a tú. Sabemos que no es fácil y hay partidos complicados, pero al final Chivas trabaja para eso, Chivas trabaja para para ganar, se nos han dado resultado malos que obviamente le damos vuelta a la página y pensamos en lo que viene, pensamos en lo que sigue, hoy en día es América y bueno hay que pensar en en ganar al América".

