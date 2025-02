Carlos Salcido defiende a Chicharito Hernández: "Todos quisieran un poco de su carrera"

Casi un año después de su último gol con Chivas, Javier 'Chicharito' Hernández volvió a marcar con el Rebaño, ante Cibao en el partido de la Copa de Campeones de Concacaf.

A pesar de ello, el atacante sigue recibiendo muchas críticas por la actualidad de su carrera. Por lo que un jugador histórico de los rojiblancos, Carlos Salcido, salió en su defensa.

Hernández marcó en Concachampions | IMAGO 7

Salcido defendió a Chicharito de las críticas

Para el exdefensa de Chivas, el aporte de Hernández Balcázar va más allá de lo deportivo, sino que tiene que ver con la conformación del grupo. "Está ayudando muchísimo en el vestuario, en el hablar, aconsejar, fortalecer a los chavos".

"Saben que es la parte fuerte de un vestidor, el hombre fuerte, el compañero lo sigue, todos quisieran un poco de su carrera y es la figura a seguir”, declaró en entrevista para TUDN.

A Chicharito no le ha ido bien en su regreso al Rebaño | IMAGO 7

Salcido no dejó de lado que en lo futbolístico el atacante no ha encontrado su mejor forma, pero consideró que no por ello se puede negar que es una pieza importante. “No le ha ido tan bien dentro de un terreno de juego como quisiera, pero conociendo las entrañas de un vestidor, te aseguro que es el más positivo, el más entrón, el que menos siente cuando juega”.

Así le ha ido a Chicharito en su regreso a Chivas

Las lesiones han marcado a Javier desde su retorno en el Clausura 2024. Desde entonces ha disputado 25 partidos entre Liga MX, Liguilla y Concachampions, con dos goles y una asistencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Llegada de Alexis Vega a Europa se cae por lesión, tenía acuerdo con equipo de LaLiga

Chicharito suma dos goles y una asistencia desde su regreso a Chivas | IMAGO 7