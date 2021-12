Chapo Sánchez sobre título de Atlas: ‘Exige más, hay que demostrar que Chivas es mejor’

El título de Liga MX que ganó Atlas en el Torneo Apertura 2021 no pasó de largo en Guadalajara. El defensa de Chivas, Jesús Sánchez, reconoció que están comprometidos a exigirse más en el Clausura 2022, luego de que su vecino de ciudad se coronó tras 70 largos años de sequía y de que ellos no pudieron acceder a la Liguilla debido a que Puebla los eliminó en el Repechaje.

“Hicieron un buen torneo. Sería falso de mi parte decir que me alegra. Yo quiero que este equipo siempre esté en los primeros planos. Nosotros vamos a enfocarnos en revertir la situación y demostrar que somos mejores.

“(El título conseguido por los Zorros) Nos compromete y exige más para hacer las cosas bien. Sabemos que no hemos estado bien en los últimos torneos y es una buena oportunidad para lograr lo que nos proponemos”, señaló el Chapo en entrevista exclusiva con RÉCORD.

El lateral derecho del Rebaño Sagrado, quien inició como capitán la temporada, señaló que el técnico del conjunto tapatío, Marcelo Michel Leaño, a veces lo contempla como titular y otras de suplente, por lo que él buscará sacar el mejor provecho de cada situación y hacerse de un puesto indiscutible en el 11 estelar del timonel.

“Sé que a veces el futbol es de gustos. No me tomo nada personal. Yo trato de dar lo mejor todos los días, me toque o no jugar. Hemos platicado.

“Yo sé que son situaciones que son de futbol meramente, no es nada personal, situaciones que él ve provechosas para el equipo. No, para nada. Trato de pelear acá. Voy a pelear para tener más minutos”, puntualizó el futbolista egresado de la cantera rojiblanca.

