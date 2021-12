Roberto Alvarado: 'Se siente chingón ponerte la playera de Chivas'

Chivas derrotó 2-3 al Necaxa en duelo de preparación para ambos conjuntos de cara a su participación en el Clausura 2022.

Por el Rebaño Sagrado, Roberto Alvarado tuvo la oportunidad de disputar sus primeros minutos como jugador rojiblanco, situación que lo dejó muy contento y espera poder debutar oficialmente en la primera fecha del próximo torneo.

"Dios quiera que me toque jugar (en el debut de Chivas en el torneo) y poder hacer un gol, sería un sueño, ojalá se me dé. Se siente chingón ponerte la playera de Chivas y quiero dejar lo mejor de mí para ayudar al equipo", reveló el jugador en entrevista con TUDN después del juego ante Rayos.

"Uno siempre lo que necesita es hacer goles y dar asistencia, ojalá me vaya bien y pueda regalarle muchos triunfos a la afición de Chivas", agregó.

Además, Alvarado dio su punto de vista sobre su nuevo entrenador Marcelo Michel Leaño, con el que ya tuvo la oportunidad de charlar.

"Hemos tenido una muy buena comunicación (con Leaño), se acerca con todos los jugadores para preguntarles cómo se sienten, me preguntó cómo me sentí cuando me tocó salir, platicamos un poco y es un gran entrenador, nos irá muy bien con él", sentenció el Piojo.

